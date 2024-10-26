Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'e Tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Sert Tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını açıkladı. Bu saldırılar, sınır ihlalleri, insanlık suçları ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olarak değerlendirildi.

Açıklamada Değerlendirmeler

Birlik, "Gazze ve Lübnan’a yönelik vahşi saldırıların yanı sıra İran’a yapılan yeni saldırıların tırmanması" konulu bir açıklama yayınladı. İlgili metinde, İsrail’in bu saldırılarının, yıkıma ve giderek daha fazla felakete yol açacak tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirildi. Ayrıca ifade edilen görüşlerde, işgal devleti masum kanlarını dökmekten doymadığı ve dünya genelindeki sessizliğin bu tür eylemleri sürdürmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

İslam Dünyasına Çağrı

Ayrıca, İslam dünyası ve Birleşmiş Milletler’in bu katliamlara dur demek için etkili bir duruş sergilemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlıları hedef alan, insanlık dışı katliamlarının ilahi dinler ve uluslararası insani hukuk ile tamamen çeliştiği vurgulandı. Evlerin, hastanelerin ve ibadethanelerin vicdansızca hedef alındığına dikkat çekildi.

Birlikten Acil Eylem Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ümmetinin tüm fertlerini ve özgür halkları bu saldırılara karşı acilen harekete geçmeye ve adaleti savunmak için çabalarını artırmaya davet etti. Açıklama, Siyonist rejimin zorbalığı karşısında sergilenen sessizliğin ne zamana kadar süreceği sorusuyla son buldu.