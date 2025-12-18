DOLAR
Düzce Belediyesi 52 Fidanı Demetevler'de Toprakla Buluşturdu

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Demetevler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 52 fidan dikti; Başkan Dr. Faruk Özlü ve kurum temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:29
Yeşil Düzce hedefiyle kent dokusuna 52 yeni ağaç

Düzce Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü organizasyonuyla Bahçeşehir Bölgesi Demetevler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 52 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, BELKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz, BELKA Kreşi'nin minikleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında çınar, ıhlamur, sedir, karaçam ve lale ağacı fidanları dikilerek Demetevler Mahallesi'nin yeşil dokusu güçlendirildi. Bu adım, belediyenin Yeşil Düzce hedefi doğrultusundaki çalışmalarını pekiştirdi.

