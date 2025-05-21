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Düzce'de Müzeler Haftası Antik Kentte Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Müzeler Haftası, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yapılan etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar tarihi ve kültürel zenginlikleri öğrendi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:42
Düzce'de Müzeler Haftası Antik Kentte Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Müzeler Haftası Antik Kentin Büyüleyici Atmosferinde Kutlandı

Düzce, Müzeler Haftası'nı tarihi Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bu önemli organizasyon, milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan antik kentte gerçekleştirildi.

Vali Aslan'dan Tarihi Vurgu

Etkinlikte konuşan Vali Selçuk Aslan, müzelerin milletlerin hafızası olduğunu ifade etti. Anadolu topraklarının insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aslan, "15 bin kişilik amfitiyatronun hemen yanındayız. Müzeler, geçmişteki kültürel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan tarihsel laboratuvarlardır," dedi.

Geçmişin İzlerini Taşımak

Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış antik kentte Müzeler Haftası'nın kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, etkinlikte halk oyunları gösterisi ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Lezzet İkramları ve Tarih Gezisi

Etkinlikte Coğrafi işaretli Konuralp pirincinden yapılan özel Konuralp pilavı ikram edildi. Ardından katılımcılar, antik kentin görkemli amfitiyatrosunu gezme fırsatı buldu.

Kitlelerin Buluşma Noktası

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ve Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Bu buluşma, Düzce’nin kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir fırsat sundu.

Düzce'de Müzeler Haftası dolayısıyla tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium...

Düzce'de Müzeler Haftası dolayısıyla tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kutlama etkinliği düzenlendi.

Düzce'de Müzeler Haftası dolayısıyla tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium...

Düzce'de Müzeler Haftası dolayısıyla tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kutlama etkinliği düzenlendi.

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