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Düzce'de Özel Gereksinimli Çocuklardan Koro Konseri

Düzce'de özel gereksinimli çocuklardan oluşan koro, 'Engelliler Haftası' etkinliğinde sahne aldı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:24
Düzce'de Özel Gereksinimli Çocuklardan Koro Konseri

Düzce'de Anlamlı Bir Koro Konseri

Düzce'de, özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu müzik öğretmeni Yağmur Güç tarafından oluşturulan Özel Koro Topluluğu, dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Halka Açık Konser

Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirilen halka açık konserde, öğrenciler öğretmenlerinin eşliğinde Neşet Ertaş'ın eserleri ve geleneksel halk müziği performansları ile katılımcıları coşturdu.

Milli Eğitim Müdürü'nden Destek Mesajı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, etkinlikte yaptığı açıklamada, güzel bir günde açık havada çok keyifli bir konsere tanıklık ettiklerini belirtti. Aydın, Düzce’de özel eğitim gereksinimi olan hiçbir öğrencinin dışarıda kalmamasını amaçladıklarını vurguladı ve şunları ekledi: "Elhamdülillah devletimizin gücüyle, Sayın Valimizin önderliğinde bunu başardık. Okul ve derslik sorunumuz yok, isteyen her öğrencimize özel eğitim verme kabiliyetine sahibiz."

Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen...

Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin bahçesinde verilen halka açık konserde öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde Neşet Ertaş'ın eserleri ve halk müziği performanslarıyla katılımcıların beğenisini topladı.

Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen...

Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin bahçesinde verilen halka açık konserde öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde Neşet Ertaş'ın eserleri ve halk müziği performanslarıyla katılımcıların beğenisini topladı.

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