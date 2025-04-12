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Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, polis ekipleri kavga ihbarına giderken esnaf tarafından sürpriz bir kutlama ile karşılandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 12:23
Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı. Kültür Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan iş yerleri sahipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir sürpriz hazırladı.

Esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulunmasının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, polislerin geldiğinde karşılaştıkları manzara, o an için beklenmedik bir sürpriz oldu. Esnaf, meşalelerle ve kutlama pastasıyla polis ekiplerinin haftasını coşkuyla kutladı.

Polisler, bu sevgi dolu karşılamadan büyük mutluluk duyarken, esnafa teşekkür etti. Bu anlam dolu etkinlik, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun’un da katıldığı özel anlar ile taçlandı. Etkinlik, Polis Haftası kapsamında görevi başındaki güvenlik güçlerine verilen destek ve sevginin güzel bir örneği olarak takdir topladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnaf tarafından pasta ve meşalelerle karşılandı.

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Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

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