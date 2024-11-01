Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yeni Gelişmeler

Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davası Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler sonrası yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nda 83 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. Bu trajik olayla ilgili olarak 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme Süreci

Bugünkü duruşma, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya, tutuksuz sanık E.G. katılırken, sanıklardan S.O. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.

Sanıkların Savunmaları

Sanık S.O., duruşmada kendisinin suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanık E.G. de savunmasında önceki beyanlarına atıfta bulunarak suçsuz olduğunu yineledi.

Mahkeme Heyeti Kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi adına duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

İddianame ve Suçlamalar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla yargılandığı ifade edilmekte ve her biri için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmektedir.