Ece Gürel'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:16
Ece Gürel'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve yaşamını yitiren Ece Gürel'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Peyzaj mimarı olan 36 yaşındaki Ece Gürel, geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetmişti.

Gürel'in, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazesi aile bireylerine verildi. Cenaze, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecektir.

Ne Olmuştu?

Ece Gürel, 2 Mart 2023 tarihinde Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na gezmeye gitmişti. Ailesinin kaybolduğuna dair yaptığı ihbar sonrasında, ormanda geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.

Arama kurtarma ekipleri, 4 Mart tarihinde yürütülen arama çalışmalarında Gürel'in cep telefonuna ve kişisel eşyalarına ulaşmıştı. Ancak, Gürel, önceki gece saat 01.15'te sarp bir ormanlık alanda bulunmuş, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmasına rağmen yaşamını yitirmişti.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını...

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.

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