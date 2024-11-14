Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'ye bağlı güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yaptığı denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 15 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzenli Denetimler Sürüyor

Kent genelinde sürdürülen denetim ve kontroller sırasında yakalanan düzensiz göçmenlerin, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, bu konudaki mücadelelerine aralıksız devam ediyor.

İşlemler Sonrası Gönderim

Yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilerek gerekli işlemlere tabi tutuldu. Düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla sürdürülen bu tür operasyonlar, güvenlik güçlerinin dikkatini çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.