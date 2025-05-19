Edirne'de 19 Mayıs Gençlik Şöleni Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Edirne'de 19 Mayıs Gençlik Şöleni

Edirne, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Şöleni" etkinlikleri ile hareketlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu özel program, Saraçlar Caddesi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Protokol Üyeleri Coşkuyu Paylaştı

Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın gibi önemli isimler, stantları gezerek öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldular.

Spor Gösterileri ve Sağlıklı Yaşam

Etkinlikte farklı spor dallarında gösterimler sergilenirken, Vali Sezer ve beraberindekiler de öğrencilerle voleybol oynadı. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgi alarak boy ve kilo ölçümlerine katıldılar.

Renkli Performanslar ve Eğlenceler

Etkinlik alanında müzik ve halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Mehteran Takımı'nın coşkulu konseri, etkinliğe damgasını vurdu. Öğrenci gruplarının mini konserleriyle sona eren şölen, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda farklı spor dallarında gösteriler sergilendi. Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda farklı spor dallarında gösteriler sergilendi. Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldu.