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Edirne'de Çocuk Kıyafeti Satan İşyerinde Yangın Çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çocuk kıyafeti satan işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:47
Edirne'de Çocuk Kıyafeti Satan İşyerinde Yangın Çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan bir çocuk kıyafeti satan işyerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkması ile birlikte, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve işyeri sahibi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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