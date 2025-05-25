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Edirne'de Gastronomi Akademisi Açıldı: Geleceğin Şefleri Yetişecek

Edirne'de açılan Gastronomi Akademisi, bölgenin zengin mutfak kültürünü tanıtacak ve geleceğin şeflerini yetiştirecek.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:38
Edirne'de Gastronomi Akademisi Açıldı: Geleceğin Şefleri Yetişecek

Edirne’de Gastronomi Akademisi Resmen Açıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Karaağaç Mahallesi’nde açılan Edirne Gastronomi Akademisi, bölgenin zengin mutfak kültürünü tanıtmayı ve geleceğin şeflerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Vali Sezer’den Önemli Açıklamalar

Açılış töreninde konuşan Vali Sezer, "İlimizde sadece ciğer değil, 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz ve tatlımız var. Bunların hepsi Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılacak" dedi. Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Sezer, akademinin iki temel amacının olduğunu vurguladı: Rumeli ve saray mutfağının yaşatılması ve burada eğitim almak isteyenlere fırsat sunulması.

Eğitim ve Atölye Programları

Akademi, Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliği ile restore edilen eski bir okul binasında hayata geçirildi. Türkiye'nin önde gelen şefleri tarafından verilecek derslerle birlikte, sektörle ilgili atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Amatör eğitim programları sayesinde ev hanımları ve gastronomi meraklıları da eğitim alabilecek.

Geleneksel Tariflerin Yeniden Kazandırılması

Ayrıca, tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri yeniden mutfak kültürüne kazandırılacak. Edirne Gastronomi Akademisi, ziyaretçilere bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağı özel menüler de hazırlayacak.

Katılımcılar ve Program Detayları

Açılış programına Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, şefler adına konuşma yapan Gökhan Çekver ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler katıldı. Pek çok davetli arasında yer alan plaket takdimiyle bu özel gün kutlandı.

Ayrıca, açılışta düzenlenen çeşitli yemek yarışmalarında Vali Sezer, Rumeli ve Balkan mutfağına ait yemek ve tatlıların tadına baktı.

Edirne Gastronomi Akademisi, bölgenin gastronomi potansiyelini artırmak ve kültürel zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli bir adım atmış oldu.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Gastronomi Akademisi düzenlenen törenle açıldı. Edirne...

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Gastronomi Akademisi düzenlenen törenle açıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada) ve katılımcılar akademinin açılışını gerçekleştirdi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Gastronomi Akademisi düzenlenen törenle açıldı. Edirne...

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Gastronomi Akademisi düzenlenen törenle açıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada) ve katılımcılar akademinin açılışını gerçekleştirdi.

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