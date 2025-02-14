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Edirne'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne Menzilahir Mahallesi'nde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:31
Edirne'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Yangın Face: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde meydana gelen yangında, Ferdi Damar'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Aniden büyüyen alevler, bitişikteki bir diğer eve de sıçradı.

Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sonucunda evleri zarar gören aileler büyük bir üzüntü yaşarken, iki ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk olarak amcasının evinde çıktığını belirten Gürkan Damar, tüm eşyalarının kullanılamaz duruma geldiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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