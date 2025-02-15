Edirne'de Yangın Panik Yaratırken Genç Kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 17 yaşındaki genç, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:34
Edirne'de Yangın Panik Yaratırken Genç Kurtarıldı

Edirne'de Yangın Vakası: Genç Kurtarıldı

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. N.B. adlı bir vatandaşın oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katında kaynağı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayın ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının yoğun dumanı, bu sırada apartmanın 5. katındaki dairede mahsur kalan 17 yaşındaki E.Ö.'yü zor durumda bıraktı.

Polis ve itfaiye ekipleri, E.Ö.'yü başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa bir süre içerisinde söndürüldü ve yalnızca dairede küçük çaplı bir hasara neden oldu.

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye...

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye...

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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