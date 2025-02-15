Edirne'de Yangın Panik Yaratırken Genç Kurtarıldı

Edirne'de Yangın Vakası: Genç Kurtarıldı
Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. N.B. adlı bir vatandaşın oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katında kaynağı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Olayın ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının yoğun dumanı, bu sırada apartmanın 5. katındaki dairede mahsur kalan 17 yaşındaki E.Ö.'yü zor durumda bıraktı.
Polis ve itfaiye ekipleri, E.Ö.'yü başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi Yangın, itfaiye ekiplerince kısa bir süre içerisinde söndürüldü ve yalnızca dairede küçük çaplı bir hasara neden oldu. Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa bir süre içerisinde söndürüldü ve yalnızca dairede küçük çaplı bir hasara neden oldu.
Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.