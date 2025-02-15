Edirne'de Yangın Panik Yaratırken Genç Kurtarıldı

Edirne'de Yangın Vakası: Genç Kurtarıldı

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. N.B. adlı bir vatandaşın oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katında kaynağı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olayın ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının yoğun dumanı, bu sırada apartmanın 5. katındaki dairede mahsur kalan 17 yaşındaki E.Ö.'yü zor durumda bıraktı.