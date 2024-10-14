DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,41 0,32%
ALTIN
2.921,72 0,22%
BITCOIN
2.249.985,41 -4,76%

Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Gerçekleşti

Elazığ'da düzenlenen kongrede bilişim teknolojileri ve gençler üzerine önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:23
Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Gerçekleşti

Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Düzenlendi

Fırat Üniversitesi ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin 1971 yılında kurulduğunu ve bu alanda ülkenin ilk derneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Bilişim Alanındaki Değişim ve Gençler

Konuşmasında bilgisayarın icadının ardından yaşanan değişiklikleri dile getiren Aktepe, gençlerin yeni bir çağın kapılarını araladığını belirtti. "Sizler, Türkiye'nin teknoloji alanında öne çıkmasını sağlayacak, ülkemizin geleceğin teknolojik liderleri arasında yer almasına katkıda bulunacaksınız" dedi.

Aktepe, son dönemlerde Türkiye'den gençlerin yurt dışına göç etme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, gençlere kendi ülkelerinde gelecek kurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. "Kendi topraklarınızda, kendi insanlarınıza dokunarak inşa edeceğiniz gelecek, yurt dışında yakalayacağınız her türlü fırsattan çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır" şeklinde konuştu.

Teknolojik Dönüşüm ve İhtiyaçlar

Aktepe, Türkiye’nin kendi teknolojik gücünü artırması ve yerli çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi yeni teknolojilerin, ülkenin küresel rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi için gençlerin özgüvenli, yaratıcı ve girişimci olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kongrenin İçeriği

Kongrede, uzay teknolojileri, siber güvenlik, ulusal siber güvenlik stratejileri ve yapay zeka çağında yetkinlik yönetimi gibi konularda sunumlar yapıldı. Kongreye, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TBD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim...

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim...

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim...

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim...

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme
2
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
3
BM Raporu: Lübnan'da 1.2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi
4
Sakarya'da Eş Cinayeti ve İntihar Olayı
5
Makam Aracı Krizi İddiaları Yalanlandı
6
Gazze'deki İnsani Kriz: UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Uyardı
7
Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar Olayı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor