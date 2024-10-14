Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Gerçekleşti

Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Düzenlendi

Fırat Üniversitesi ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde gerçekleştirilen 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin 1971 yılında kurulduğunu ve bu alanda ülkenin ilk derneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Bilişim Alanındaki Değişim ve Gençler

Konuşmasında bilgisayarın icadının ardından yaşanan değişiklikleri dile getiren Aktepe, gençlerin yeni bir çağın kapılarını araladığını belirtti. "Sizler, Türkiye'nin teknoloji alanında öne çıkmasını sağlayacak, ülkemizin geleceğin teknolojik liderleri arasında yer almasına katkıda bulunacaksınız" dedi.

Aktepe, son dönemlerde Türkiye'den gençlerin yurt dışına göç etme eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, gençlere kendi ülkelerinde gelecek kurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. "Kendi topraklarınızda, kendi insanlarınıza dokunarak inşa edeceğiniz gelecek, yurt dışında yakalayacağınız her türlü fırsattan çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır" şeklinde konuştu.

Teknolojik Dönüşüm ve İhtiyaçlar

Aktepe, Türkiye’nin kendi teknolojik gücünü artırması ve yerli çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi yeni teknolojilerin, ülkenin küresel rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi için gençlerin özgüvenli, yaratıcı ve girişimci olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kongrenin İçeriği

Kongrede, uzay teknolojileri, siber güvenlik, ulusal siber güvenlik stratejileri ve yapay zeka çağında yetkinlik yönetimi gibi konularda sunumlar yapıldı. Kongreye, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TBD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "4. Bilişim Teknolojileri Kongresi" düzenlendi.