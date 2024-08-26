Emekli Orgeneral Galip Mendi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Orgeneral Galip Mendi'nin Cenaze Töreni

Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, Ankara'da gerçekleştirilen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'de özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi, çoklu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Detayları

Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi. Törene, Mendi'nin ailesi ve dostlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de katıldı.

Son Görev

Cenaze namazının ardından, Mendi'nin cenazesi askerler eşliğinde omuzlarda top arabasına taşındı. Emekli Orgeneral Galip Mendi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren emekli Orgeneral Galip Mendi için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.