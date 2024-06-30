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Emeklilik için 3600 prim günü yeter! 1998 sonrası girişlilere SGK'dan yeni tablo

Yıllardır beslediğiniz emeklilik hayalleriniz daha kısa süre içerisinde gerçeğe dönüşebilirsiniz. Mevcut mevzuat sayesinde, yalnızca 10 yıl (3.600 gün) hizmet süresi olan kişiler de emekli olabiliyor. Bu önemli fırsat birçok kişinin emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Erken emekliliğin huzur ve rahatlığını yaşamak isteyen herkes, bu yeni düzenlemeden yararlanarak hayatını yeniden planlayabilir ve sevdikleriyle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:51
Emeklilik için 3600 prim günü yeter! 1998 sonrası girişlilere SGK'dan yeni tablo

Yeni sistemde çalışanların emekli olduktan sonra alacağı maaş miktarını ve emekliliğe kadar geçecek süreyi hesaplayan bir gelir planı yer alıyor. Bu sayede ne zaman emekli olacağınızı ve aynı zamanda da ne kadar aylık alacağınızı önceden planlayabilirsiniz.

Erken Emeklilik Kapısı Açılıyor: Yeni Hesaplama Tablosu!

Emeklilik hayali kuran herkese müjde! Bundan sonraki süreçte herkes kendi şartlarına göre erken emekliliği kabul edebilir. Yeni SGK düzenlemeleri özellikle 1997-2008 yıllarının arasında sigortalı olanlar için önemli avantajlar sağlıyor. Bu dönemde sigortalılığa başlayanlar 10-11-12 yıl hizmet verdikten sonra aynı yaşta emekli olma imkanına sahiptir.

Koşullar ilk sigorta başlangıç ​​tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Emeklilik için 3600 prim günü yeter

1981'den önce: Kadınlar 50 yaşında 3.600 günlük primle, kekler ise 55 yaşında 3.600 günlük primle emekli olabiliyor.

1976'dan önce: Erkekler 55 yaşında emekli olabiliyor ve 3.600 prim günü gerekiyor.

1999'dan önce: 3.600 prim günüyle emekli olabiliyorsunuz. Fakat, 15 yıllık sigorta kapsamına ve yaş şartına da ihtiyacınız vardır.

1999-2008: Bu dönemde sigortalılığa başlayanlar için prim 4500 gün, sigortalılık süresi 25 yıl, yaş ise 58-60 yaştır.

Yaştan Emekli Olmanın Avantajları

Yeterli prim günü olmayanlara emekli olma fırsatı sağlıyor.

Emekliliğinizi daha erken planlama fırsatınız oluşuyor.

Daha erken yaşta emeklilik planlaması yapabiliyorsunuz.

Bireysel ihtiyaçlarınıza uyacak esneklik sunuluyor.

Yeni Hesaplamalar ile Kazanç Çizelgesi

Alacağınız emekli maaşının miktarı prim ödeme tarihi, yaş, sigorta süresi vb. faktörlere bağlıdır. Yeni SGK hesaplama sistemine göre 1997-2008 yılları arasında sigortalı olan kişiler 10-11-12 yıl hizmet süresi sonunda emekli olabilecek. Bu, kazanç planınıza ve kişisel koşullarınıza bağlı olarak değişebilir.

Emeklilik planı oluşturmayı düşünen herkesin SGK web sitesini ziyaret etmesi ve kendi durumuna uygun seçenekleri değerlendirmesi önemlidir. Unutmayın, erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak doğru bilgi ve planlamayı gerektirir.

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