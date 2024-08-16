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EMEP Milletvekilleri İşten Çıkarma ve Anayasa Mahkemesi Kararlarını Değerlendirdi

EMEP'li Demir ve Bayhan, işçi kıyımları ile AYM'nin kararlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:58
EMEP Milletvekilleri İşten Çıkarma ve Anayasa Mahkemesi Kararlarını Değerlendirdi

EMEP Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında çeşitli konulara açıklık getirdi.

Sevda Karaca Demir'in Açıklamaları

Demir, büyük şirketlerin vergi ödemeleri ve kamu destekleri konusunu eleştirirken, bu firmaların mali sıkıntı bahanesiyle yüzlerce işçiyi işten çıkardığını öne sürdü. Üç işçinin işini bir kişinin yapması amaçlandığını savunan Demir, Türkiye genelinde işçi ve emekçilerin etkin bir örgütlenme sergileyemediklerini dile getirdi. Ayrıca, sendikal bürokrasinin işçileri oyaladığını belirtti.

Yerel seçimler sonrası birçok belediyede işçi kıyımlarının yaşandığını ifade eden Demir, bu durumun örneklerinden birinin Gaziantep Şehitkamil Belediyesi olduğunu vurguladı. Uzun yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçen bu belediyedeki temizlik işlerinde seçimlerden önce alınan 67 işçinin işten çıkarıldığını belirten Demir, "Her ne olursa olsun, işe alınan işçilerin seçimlerden hemen sonra işten çıkarılmaları kabul edilemez" dedi.

İskender Bayhan'ın Yorumları

İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin olağanüstü toplantısını değerlendirdi. Bayhan, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkında verdiği ihlal kararının hiçe sayıldığını söyledi.

AYM kararları çerçevesinde Meclis’in olağanüstü toplanmasını büyük bir fırsat olarak değerlendiren Bayhan, "Bu toplantıda AYM kararı okunmalı ve Hatay halkının iradesine konulan ipotek kaldırılmalıdır. Can Atalay bir an önce tahliye edilmeli ve görevine başlamalıdır" şeklinde konuştu. Bayhan, Hatay halkının iradesine karşı yapılan siyasi müdahalelere karşı çıkmak üzere Meclis’te bir araya geldiklerini açıkladı.

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