Emine Erdoğan: AK Parti, Milletimizin Güçlü İradesidir

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, partinin güçlü bir irade olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:29
Emine Erdoğan: AK Parti, Milletimizin Güçlü İradesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı önemli açıklamalarda, partinin sadece bir siyasi hareket olmadığını, aynı zamanda milletimizin geleceğe uzanan güçlü iradesi olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında, kongrenin coşkulu bir birlik ve beraberlik içinde yapıldığını ifade etti. Paylaşımında kongreden fotoğraflara da yer veren Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinden gelen gönüldaşlarımızla AK Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni coşkuyla gerçekleştirdik. Bu kutlu yürüyüşte bir kez daha gördük ki AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda milletimizin geleceğe uzanan güçlü iradesidir" dedi.

Erdoğan, kongre sonrası dileklerini de ileterek, "Kongremizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyor, partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Nice güçlü yarınlara" ifadelerine yer verdi.

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