Emine Erdoğan, Berat Kandili'nde Kutlama Mesajı Yayımladı

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili vesilesiyle anlam dolu bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Mesajında, Cenab-ı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz etti. Ayrıca, Ramazan-ı Şerif'e esenlikle kavuşma duasını da ileterek, "Gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın" ifadelerini kullandı.