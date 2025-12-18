EPDAK, ADÜ Ebelik Programını İnceledi

EPDAK, ADÜ Ebelik Eğitim Programını İnceledi

Akreditasyon süreci kapsamında Ebelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAK) Değerlendirme Ekibi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünü değerlendirmek üzere üniversiteyi ziyaret etti. Ekip, Rektörlük Senato Salonu’nda çıkış bildirimini sundu.

Rektörle Ön Görüşme ve Katılımcılar

Toplantı öncesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, EPDAK heyetini makamında ağırladı. Görüşmede; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Ayden Çoban da hazır bulundu.

Akreditasyonun Önemi ve Değerlendirme Bulguları

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ADÜ’nün araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda kalite güvencesi süreçlerine önem verdiklerini vurguladı ve akreditasyon çalışmalarının eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına ve kurumsal gelişime katkı sağladığını belirtti.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda EPDAK Değerlendirme Ekibi, Ebelik Bölümüne ilişkin değerlendirme sürecinde elde edilen gözlem ve önerilerini paylaştı. Ekip, programın güçlü yönlerini ve gelişime açık alanlarını içeren değerlendirmelerini aktardı.

