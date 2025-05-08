Erdek Körfezi'nde Müsilaj Alarmı: Çuğra Mevkii Kıyılarında Görüldü

Erdek Körfezi'nde Müsilaj Sorunu Baş Gösterdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, deniz yüzeyinde yoğun müsilaj oluşumu gözlemlendi. Özellikle Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ve liman bölgesinde müsilajın etkileri belirgin bir şekilde hissediliyor.

Deniz Yüzeyinde Tabaka Oluşumu

Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturdu. Bu durum, çevre sakinleri tarafından kaygıyla karşılanmaya başlandı. Müsilajın varlığı, bölgedeki ekosistem üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceği endişesini doğuruyor.

Bölgedeki müsilaj sorununun ne kadar süre devam edeceği ise merak konusu. Yerel yetkililerin duruma el atması ve kalıcı çözümler üretmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu. Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.

Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu. Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.