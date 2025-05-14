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Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası'nda Dijital Tarım ve Yeni Yatırımları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası'nda dijital tarım ve yeni yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:07
Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası'nda Dijital Tarım ve Yeni Yatırımları Açıkladı

Erdoğan, Tarım ve Orman Alanında Yenilikçi Adımlar Attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezleri kurulacağını ifade ederek, dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileriyle ilgili bir araştırma enstitüsünün hayata geçirileceğini belirtti.

Su Yatırımları ve Baraj İnşaatları

Erdoğan, tarım politikalarının merkezinde suyun yer aldığını vurgulayarak, toplamda 3 trilyon 350 milyar lira değerinde su yatırımı yaptıklarını açıkladı. Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların üç katı kadar baraj inşa ettiklerini ve sulama alanlarını 72 milyon dekara ulaştırdıklarını ifade etti.

Tarımda Yeni Stratejiler

Şurada alınan 86 kararın, tarımsal üretimde bitkisel ve hayvansal üretim için stratejik ürün listesinin genişletilmesi gibi önemli hedefleri içerdiğini dile getiren Erdoğan, yerli üretim ile kritik ürün tedarikinin güvence altına alınacağı acil durum planları hazırlayacaklarını açıkladı.

Tarımsal Diplomasi ve İşbirlikleri

Cumhurbaşkanı, gıda kaybı ve israfının önlenmesi amacıyla tarımsal örgütlerle işbirliğini artıracaklarını ve Türkiye merkezli tarımsal diplomasi platformları kuracaklarını belirtti.

Orman Yangınlarına Hazırlık

Ormanları iklim değişikliği karşısında daha dirençli hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerinin devreye alınacağını duyurdu.

Hedefler ve Vizyon

2030 yılına kadar içme suyu şebekelerindeki kayıpları azaltmayı planladıklarını belirten Erdoğan, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin kullanımını artıracaklarını, dijital tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal başarıyı sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası'nın ülke için hayırlara vesile olmasını dileyerek, tarımsal alanda atılacak yenilikçi adımlara olan inancını dile getirdi. Konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erdoğan'a En'am Suresi'nin 99. ayeti yazılı bir tablo hediye etti.

Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekilleri ve milletvekilleri gibi birçok önemli isim de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'na katılarak konuşma yaptı.

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