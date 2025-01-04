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Erdoğan'dan Ordu Kongresinde Sert Eleştiriler: "SGK'yi Batırmak CHP Geleneği"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek SGK'nın borçlarının artışını CHP geleneğiyle ilişkilendirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:16
Erdoğan'dan Ordu Kongresinde Sert Eleştiriler: "SGK'yi Batırmak CHP Geleneği"

Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sosyal güvenlik kurumuna (SGK) olan borçların artışına dikkat çekerek, "Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" ifadelerini kullandı.

Ordu'nun Değeri ve Siyasi İttifaklar Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, Ordu'nun tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. "Dünya üstüne kalksa, Ordu geri adım atmaz, sevdiğinden vazgeçmez" diyen Erdoğan, Oğuz boylarının, Çepni Türkmenlerinin yurdu olan bu toprakların Türkiye'nin kalbi olduğunu belirtti.

Ordu'nun tarım ve ihracat potansiyeline de değinen Erdoğan, fındık, mısır ve yayla balının önemine dikkat çekti ve Ordu'nun yalnızca fındığın değil, üretimin de başkenti olduğunu ifade etti.

Eleştiriler: İttifaklar ve Promosyonlar

Erdoğan, "Dibi bulanık ittifaklara bel bağlayanlar, Ordu'yu anlayamaz" diyerek muhalefetin durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu. Siyasi söylemlerle Ordu'yu anlayamayacaklarını ifade eden Erdoğan, muhalefetin vaadlerinin arkasında durmadığını ve bunların hepsinin üzerine kalın bir sünger çekildiğini vurguladı.

CHP'nin İktidarındaki Belediyelerin Borçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri bu; Sultanahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin SGK'ya en borçlu 30 belediyesinin 23'ünün CHP'li olduğunu belirterek, bu belediyelere ait borçların yüksekliğine dikkat çekti.

Sonuç Olarak

Erdoğan, sözlerini, "Bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz, sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir" diyerek sonlandırdı.

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