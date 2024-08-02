Ermenistan, Metsamor Nükleer Santrali'nin Ömrünü Uzatmayı Planlıyor

Ermenistan, Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin Ömrünü Uzatmayı Amaçlıyor

Ermenistan hükümeti, Türkiye sınırına sadece 16 kilometre mesafede yer alan Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin kullanım süresini 2036 yılına kadar uzatma planlarını yürütüyor. Ayrıca, santralin yakınında yeni bir enerji bloğu inşa etmek için de hazırlık aşamasında.

Çalışmalara Rosatom Katılıyor

Ermeni basınına göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde, Metsamor’un 2 numaralı ünitesindeki reaktörde çalışmalara başladı. Hükümet, mevcut santralin ömrünün 10 yıl daha uzatılarak 2036 yılına kadar işletilmesini hedefliyor.

Yeni Güç Üniteleri İçin Projeler Başlatıldı

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, "Mevcut nükleer santralin ömrü sona erse bile, aynı kapasitede yeni bir güç ünitesine sahip olacağız" dedi.

Yeni Santral İnşası İçin Görüşmeler Yürütülüyor

Sputnik Armenia’nın bildirdiğine göre, Ermenistan, yeni bir nükleer santral kurma sürecinde ABD, Rusya, Güney Kore, Çin ve Fransa ile görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda, ismi açıklanmayan bir Amerikalı şirket, Ermenistan’da küçük bir modüler nükleer santral inşa etme fizibilitesi üzerinde çalışmalar başlattı.

Metsamor’un Geçmişi ve Güvenlik Endişeleri

Metsamor Nükleer Enerji Santrali, Türkiye sınırına yakın konumuyla dikkat çekiyor. 1976 ve 1980 yıllarında faaliyete geçen reaktörler, 1988’deki Spitak depreminden sonra kapatıldı. Ancak, 1995’te 2 numaralı reaktör yeniden işletmeye alındı. Mevcut reaktörler, yaşlanan teknolojiyle ilgili güvenlik kaygılarını beraberinde getiriyor.

Finansal Destek ve Gelecek Planları

Ermenistan, 15 Aralık 2023'te Rosatom'un yan kuruluşu Rusatom Service ile eski nükleer santralin ömrünü 2036 yılına kadar uzatmak için toplam 65 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Prime Minister Nikol Paşinyan, Mayıs-Haziran 2023'te Rusya, ABD ve diğer ülkelerle nükleer enerji üzerine görüşmeler yapıldığını ilan etmişti.”