Erzincan Adliyesi'nde HSK Tayinleri İçin Veda Yemeği

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde tören

Erzincan Adliyesi'nde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayinleri çıkan personel için bir veda programı gerçekleştirildi. Programa adliye personeli, hakimler, cumhuriyet savcıları ve aileleri katıldı.

Veda yemeğine Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ile Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan de iştirak etti. Etkinlik, adliye çevresinde görev yapan meslektaşların katılımıyla samimi bir ortamda yapıldı.

HSK kararnamesi kapsamında Erzincan İş Mahkemesi Hâkimi Fatma Tugay Ağırman, Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine; Erzincan Cumhuriyet Savcısı Harun Karlı ise Bingöl Muhakemat Müdürlüğüne hazine avukatı olarak görevlendirildi.

Programda konuşan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Hâkim Fatma Tugay Ağırman ve Cumhuriyet Savcısı Harun Karlı’ya Erzincan Adliyesi’ne sundukları hizmetler için teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Mustafa Değerli ve Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan tarafından tayini çıkan Hâkim Fatma Tugay Ağırman ile hazine avukatı olarak atanan Harun Karlıya plaket takdim edildi.

Veda programı, meslektaşlar arasında iyi dileklerin paylaşıldığı ve yeni görevlerde başarı temennilerinin iletildiği bir etkinlikle sona erdi.

