Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi

Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı Kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Ekim ayında 214 bin 645 olan motorlu kara taşıtı sayısı Kasım ayında 215 bin 617'ye yükseldi.

Taşıt dağılımı

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 111 bin 65338 bin 304'ünü traktör, 31 bin 882'sini kamyonet, 21 bin 783'ünü motosiklet, 6 bin 833'ünü kamyon, 3 bin 121'ini minibüs, bin 302'sini otobüs ve 739'unu özel maksatlı araçlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Kasım ayında 5 bin 797 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 919'unu otomobil, 830'unu kamyonet, 580'ini traktör, 225'ini motosiklet, 70'ini minibüs, 13'ünü otobüs, 147'sini kamyon ve 13'ünü özel maksatlı araçlar oluşturdu.

