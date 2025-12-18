Erzincan'da Aralık'ta Kış Sebze Hasadı: Brokoli, Karnabahar ve Mor Lahana

Ergan Köyü'nde üretim sürüyor

Erzincan'ın mikroklima iklimi sayesinde Aralık ayında brokoli, karnabahar ve mor lahana hasadı devam ediyor.

Erzincan merkeze bağlı Ergan Köyü'nde üretim yapan çiftçi Yavuz Yeniçeri, 10 dekar brokoli, 7 dekar mor lahana ve 3 dekar karnabahar ekili alanda hasada başladıklarını belirtti.

İl Müdürü Koçaker'den değerlendirme

Hasat alanını ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, mikroklima özelliklerinin Erzincan tarımı için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Koçaker, kış aylarında açık alanda sebze üretiminin hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

