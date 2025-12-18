DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Erzincan'da Aralık'ta Kış Sebze Hasadı: Brokoli, Karnabahar ve Mor Lahana

Erzincan'ın mikroklima özelliği sayesinde Ergan Köyü'nde Aralık ayında brokoli, karnabahar ve mor lahana hasadı sürüyor; üretim bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 07:59
Erzincan'da Aralık'ta Kış Sebze Hasadı: Brokoli, Karnabahar ve Mor Lahana

Erzincan'da Aralık'ta Kış Sebze Hasadı: Brokoli, Karnabahar ve Mor Lahana

Ergan Köyü'nde üretim sürüyor

Erzincan'ın mikroklima iklimi sayesinde Aralık ayında brokoli, karnabahar ve mor lahana hasadı devam ediyor.

Erzincan merkeze bağlı Ergan Köyü'nde üretim yapan çiftçi Yavuz Yeniçeri, 10 dekar brokoli, 7 dekar mor lahana ve 3 dekar karnabahar ekili alanda hasada başladıklarını belirtti.

İl Müdürü Koçaker'den değerlendirme

Hasat alanını ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, mikroklima özelliklerinin Erzincan tarımı için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Koçaker, kış aylarında açık alanda sebze üretiminin hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

ERZİNCAN’DA KIŞ ORTASINDA SEBZE HASADI

ERZİNCAN’DA KIŞ ORTASINDA SEBZE HASADI

ERZİNCAN’DA KIŞ ORTASINDA SEBZE HASADI

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı