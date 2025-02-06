Erzincan'da Eğitime Kar Engeli: Refahiye ve Tercan'da Ara Verildi

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat'ta ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kentte bir süredir etkili olan kar yağışının eğitim faaliyetlerine olumsuz etkileri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar" nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla okullarına ulaşan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitime 1 gün ara verilmesi kararının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı ifade edildi.

Tercan Kaymakamlığı da, ilçede yarın yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımdaki muhtemel sıkıntılara karşı eğitime bir gün ara verme kararı aldığını duyurdu. Bu önlemlerin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için alındığı vurgulandı.