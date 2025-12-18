DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Erzincan'da Motor Bölmesine Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı ve dikkatli müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı ve doğal yaşamına salındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 08:03
Erzincan'da Motor Bölmesine Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da Motor Bölmesine Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Park halindeki araçta sıkışan kedi itfaiyenin hızlı müdahalesiyle zarar görmeden çıkarıldı

Erzincan'da park halindeki bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Aracını park ettiği yerden almaya giden sürücü, ön kaputtan gelen sesleri duydu. Kaput kapağını kaldırınca motor kısmına kedinin sıkıştığını fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyük bir dikkat ve özenle yürüttükleri kurtarma çalışmasıyla kediyi bulunduğu yerden zarar vermeden çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kedinin karnının doyurulduğu ve daha sonra doğal yaşam alanına salındığı öğrenildi.

ERZİNCAN'DA ARACIN MOTOR BÖLMESİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ERZİNCAN'DA ARACIN MOTOR BÖLMESİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ERZİNCAN'DA ARACIN MOTOR BÖLMESİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı