Erzincan'da Motor Bölmesine Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Park halindeki araçta sıkışan kedi itfaiyenin hızlı müdahalesiyle zarar görmeden çıkarıldı

Erzincan'da park halindeki bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Aracını park ettiği yerden almaya giden sürücü, ön kaputtan gelen sesleri duydu. Kaput kapağını kaldırınca motor kısmına kedinin sıkıştığını fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyük bir dikkat ve özenle yürüttükleri kurtarma çalışmasıyla kediyi bulunduğu yerden zarar vermeden çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kedinin karnının doyurulduğu ve daha sonra doğal yaşam alanına salındığı öğrenildi.

