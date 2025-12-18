DOLAR
Erzincan’da Servis Araçları Denetimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda İliç, Kemaliye ve Çayırlı'da servis araçları denetlendi; kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde geniş çaplı uygulama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İliç, Kemaliye ve Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği personelinin katılımıyla Servis Araçları Denetleme Uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimler; ilçe belediye başkanlıkları, ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli ekiplerle birlikte yapıldı.

Uygulama kapsamında servis araçları detaylı şekilde kontrol edilirken, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

