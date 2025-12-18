Erzincan’da Servis Araçları Denetimi
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde geniş çaplı uygulama
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İliç, Kemaliye ve Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği personelinin katılımıyla Servis Araçları Denetleme Uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimler; ilçe belediye başkanlıkları, ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli ekiplerle birlikte yapıldı.
Uygulama kapsamında servis araçları detaylı şekilde kontrol edilirken, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
