Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzurum'da yaşanan bir trafik kazası, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İki aracın karıştığı kazada, A.M.'nin kullandığı 25 ADN 914 plakalı otomobil, kavşaktan geçmek isteyen E.M.'nin yönetimindeki 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı.

Kazanın Detayları

Çarpışmanın etkisiyle E.M.'nin aracı yan yatarken, kazanın ardından durumun aciliyeti üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Vatandaşların destekleriyle itfaiye ekipleri, yan yatan araçtaki E.M. ile birlikte A.Y.S. ve Z.S.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada yaralanan diğer araçtaki S.M. ve Z.M. ise olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne taşındı.

Yaralıların Durumu

Yapılan muayenelerin ardından, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Zirve TOKİ'ler istikametine doğru seyir halinde olan A.M'nin kullandığı 25 ADN 914 plakalı araç, kavşaktan yola çıkmak üzere olan E.M. idaresindeki 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.M'nin kullandığı araç yan yattı.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Zirve TOKİ'ler istikametine doğru seyir halinde olan A.M'nin kullandığı 25 ADN 914 plakalı araç, kavşaktan yola çıkmak üzere olan E.M. idaresindeki 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.M'nin kullandığı araç yan yattı.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Zirve TOKİ'ler istikametine doğru seyir halinde olan A.M'nin kullandığı 25 ADN 914 plakalı araç, kavşaktan yola çıkmak üzere olan E.M. idaresindeki 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.M'nin kullandığı araç yan yattı.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Zirve TOKİ'ler istikametine doğru seyir halinde olan A.M'nin kullandığı 25 ADN 914 plakalı araç, kavşaktan yola çıkmak üzere olan E.M. idaresindeki 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.M'nin kullandığı araç yan yattı.