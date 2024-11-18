Erzurum'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesi'nde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, evinde hayatını kaybetti. Adnan Menderes Mahallesi'nde ikamet eden Necla Kılıç'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kılıç'ı evinde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.