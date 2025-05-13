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Erzurum'da Yaralı Yaya İçin Şemsiye Tutan Polis, Takdir Topladı

Erzurum'da bir polis, kaza geçiren kız çocuğunun başında şemsiye tutarak örnek bir davranış sergiledi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:07
Erzurum'da Yaralı Yaya İçin Şemsiye Tutan Polis, Takdir Topladı

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan bir kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis, herkesin takdirini topladı. Olay, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yaralanan 15 yaşındaki S.Ö.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 25 FM 010 plakalı hafif ticari aracın çarpması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak kaza yerine ulaşan polis memuru Samet Arslan, yaralı çocuğun başında şemsiye açarak, sağanak yağmurdan etkilenmemesi için ambulans gelene kadar bekledi.

Samet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rutin görevleri sırasında kazanın meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla çevre güvenliğini alıp şahsın yanına gittik ve gerekli müdahaleyi yaptık. Telsizle ambulansa haber verdik. Ambulans gelene kadar trafiği kestik" dedi.

Yaralı çocuğun yağmur altında kalmaması için çevredeki vatandaşlardan şemsiye istediğini dile getiren Arslan, şunları söyledi: "Vatandaşımız bir kız çocuğuydu. Babasına ulaştım, gerekli bilgileri verip sakin olmasını söyledim. Ambulans geldikten sonra gerekli müdahaleyi yaptı, çok şükür hayati tehlikesi yoktu."

Ayrıca, ambulansın beklendiği sürede yaralıyla sürekli diyaloğda olduğunu aktaran Arslan, "15-20 dakika boyunca yaralıyla iletişim kurduk ve sakin olmasını söyledim. Yaralı, kalça ve kolunda ağrı hissettiğini söyledi. Ben de yanlış bir hareket yapmamak adına, hiç kıpırdamaması gerektiğini belirttim" ifadelerini kullandı.

Arslan, olay sırasında çevredekilerin ve amirlerinin kendilerine olumlu tepkiler verdiklerini de sözlerine ekledi: "Türk polisinin olması gerektiği gibi görevimizi yaptık. Yaralı, bize teşekkür etti fakat canı çok acıdığı için duygularını tam ifade edemedi. Biraz da korktuğu için sakinleştirmeye çalıştık ve babasıyla diyalog kurduk."

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye...

Erzurum'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğunun başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekleyen polis takdir topladı.

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