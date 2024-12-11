Erzurum Türkiye'nin En Soğuk İli: Sıcaklık Sıfırın Altında 17 Derece

Erzurum'da Rekor Soğuklar Yaşanıyor

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, bununla birlikte Ardahan ve Kars, soğuk havanın etkisi altında kalmaya devam ediyor. Tekman ilçesi, gece saatlerinde sıfırın altında 17 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Soğuk Hava ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Tekman'ı sıfırın altında 16,1 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi izledi. Erzurum'da üç gündür süregelen sis, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırarak görüş mesafesinde büyük düşüşlere yol açtı.

Gece termometrelerde kaydedilen sıcaklık sıfırın altında 8 derece olarak ölçülürken, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine branda örttü. Ağaçlara oluşan kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları dikkat çekiyor.

Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkili

Ardahan'da ise yoğun sis ve soğuk hava etkisi sürüyor. Kent merkezi ve Göle ilçesinde kırağı oluşumu gözlemlendi. Kars'ta ise dün gece başlayan kar, etrafı beyaza bürüyerek soğuk hava ile birlikte zorlayıcı anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü ve sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar azaldı. Ağaçlar ve bitkiler, yoğun kırağı kaplamasıyla dikkat çekti.

Vatandaşlardan Üzücü Açıklamalar

Yerel halktan Serhat Yıldız, havaların özellikle geceleri aşırı soğuduğunu belirterek, "Kar yağışından sonra hava çok soğudu. Arabalar buz tuttu, çalışmıyor, çok soğuk," ifadelerini kullandı. Ayrıca Keklik Vadisi'nde küçük göletlerin buz tuttuğu ve kırağıya bürünen sarıçam ağaçlarının estetik görüntüler oluşturduğu bildirildi.

Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Kentte sis, ağaçlarda ise kırağı oluştu.

Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Kentte sis, ağaçlarda ise kırağı oluştu.