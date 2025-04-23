Esenler'de Çatısı Zarar Gören 3 Katlı Bina Tahliye Edildi

Esenler'de Tahliye Edilen Bina

Esenler'in Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak'ta bulunan 3 katlı eski bir bina, çatısından kopan parçaların yola düşmesi sonucu tahliye edildi.

Olay, çevrede yaşayan vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, güvenlik tedbirleri almak adına çatı parçalarının düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Tahliye işlemine, bina içerisinde oturanların güvenliği için hemen başlandı. Kent genelinde bazı binaların, yakın zamanda meydana gelen deprem nedeniyle zarar görmüş olabileceği düşünülüyor. Bu bağlamda, ilgili bina üzerinde detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Esenler'de çatısından parçalar kopan 3 katlı bina tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler'de çatısından parçalar kopan 3 katlı bina tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.