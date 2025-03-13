Esenler'de Zincirleme Trafik Kazası Kameralara Yansıdı

Esenler'de Zincirleme Trafik Kazası

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazası, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çinçindere Caddesi'nde aynı yönde seyreden 34 GVA 109 plakalı otomobil ile 34 FCD 588 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı şeritten gelen 2 araca çarparak büyük bir hasar oluşturdu. Hafif ticari araç ise park halindeki bir otomobil ile motosiklete çarptıktan sonra ancak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasar oluşan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.