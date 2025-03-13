Esenler'de Zincirleme Trafik Kazası Kameralara Yansıdı

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. İki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:00
Esenler'de Zincirleme Trafik Kazası Kameralara Yansıdı

Esenler'de Zincirleme Trafik Kazası

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazası, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çinçindere Caddesi'nde aynı yönde seyreden 34 GVA 109 plakalı otomobil ile 34 FCD 588 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil, karşı şeritten gelen 2 araca çarparak büyük bir hasar oluşturdu. Hafif ticari araç ise park halindeki bir otomobil ile motosiklete çarptıktan sonra ancak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasar oluşan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok
7
Trump Yönetimi, Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Kararın Uygulanmasını Talep Etti

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!