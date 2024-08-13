Esenyurt'ta Otomobilde Tartışma Kanlı Bitti

Esenyurt'ta Silahlı Yaralama Olayı

Esenyurt'ta meydana gelen bir silahlı yaralamada, tartıştığı arkadaşının silahından çıkan mermiyle ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

İddiaya göre; Akşemseddin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, 34 KVN 774 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Murat Ekinci, yanındaki arkadaşıyla bir tartışma yaşadı.

Silahın Ateş Alması

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, ismi henüz öğrenilemeyen arkadaş Ekinci'ye silahla ateş etti. Ekinci gelen mermilerle ağır yaralanırken, otomobil kontrolden çıkarak yakındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Olay Yeri İncelemesi ve Teslim Olma

Olayı gören mahalle sakinleri, hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Ekinci, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bölgeden kaldırırken, tartışmayı başlatan şüphelinin olayı takiben karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.