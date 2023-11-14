Eşini ve çocuklarını öldüren şahsın yatak odasından çıktı: Cinayetin nedeni...

Beyoğlu'nda eşini ve üç küçük çocuğunu başından vuran adamın yatak odasında uyuşturucu bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Adamın olaydan önce uyuşturucu madde aldığı ve zihinsel olarak rahatsız olduğu, katliamın ardından başından vurularak ağır yaralandığı sanılıyor. Adamla eşinin ailelerinin arasında ise bir süredir düşmanca bir ilişkinin olduğu da ortaya çıktı.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde ikamet eden Nayman ailesinden katliam haberi geldi. Saat 18.30 sularında gerçekleşen olayda olay, bir konuttan silah sesleri duyulması üzerine polise bildirildi. Haber verilmesi üzerine hemen olay yerine giden polis ekibi, apartmana girdiklerinde dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan 3 çocuk ve kadının dışında ağır yaralı olduğu tespit edinlen Özgür Nayman'ı (33) gördü. Özgür Nayman, hemen ambulansa alınarak Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





"Karısını ve üç çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etti"

Olayın ardından dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Poliste 'ateşli silah yasasını ihlal', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'özgürlüğü elinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 7 mahkumiyet kararı bulunan Özgür Nayman'ın 40 yaşındaki eşi Sevilay Nayman'ı ve daha sonrasında da 9, 7, ve 4 yaşındaki çocuklarını öldürdüğü öğrenildi. Nayman'ın eşi ve çocuklarını katlettikten sonra kendini başından vurarak intihara teşebbüs ettiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca şahsın olaydan önce sosyal medya hesabından intihar notu paylaştığı da ortaya çıktı.





YATAK ODASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olaydan sonra birkaç saat boyunca evde arama yapan polis ekibi, yatak odasında uyuşturucu buldu. Özgür Nayman'ın uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi. Ayrıca sinir krizi sonucu delirdiğine de inanılıyor.





MUTLU ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Bu arada ailesini araştırmaya devam eden polis ekibi, adamla eşinin ailesi arasında uzun süredir husumet olduğunu, sık sık kavga ettiklerini, hem ailesiyle hem de eşiyle sorunlar yaşandığını tespit etti. Olayın ardından çiftin ev dışındaki aile üyelerinin tartışarak birbirlerini suçladığı öğrenildi. Aileden geriye sadece mutlu anların fotoğrafları kaldı.