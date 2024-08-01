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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlunun Korkunç Suçu: Anneannesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in annnesi Leyla Çetiner'in cinayetinin ardından cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:40
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlunun Korkunç Suçu: Anneannesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlunun Korkunç Suçu

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, silahlı bir saldırı sonucu anneannesi Leyla Çetiner'i hayatından etti. Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Bedirhan Şener'in 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği saldırı sonrası, Leyla Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Şener ailesi ve yakınları başta olmak üzere, siyasetin önemli isimleri de katıldı.

Katılımcılar

Cenaze törenine; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlar İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan ile eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç da iştirak etti.

Taziyeler Kabul Edildi

Törende, Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul ederek, acısını paylaştı. Leyla Çetiner, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi...

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da katıldı. Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.

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