Eski TBMM Başkanlarından İmamoğlu'na Destek: Tutuksuz Yargılama Talebi

Eski TBMM Başkanlarından İmamoğlu'na Destek

Eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için tutuksuz yargılanma talep etti. Bu dört eski başkan, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması amacıyla ortak bir bildiri hazırlanması için bir araya geldiler.

Bildirinin Detayları

Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını talep eden ortak bildirinin hazırlandığını duyurdu. Çetin, "İmamoğlu'nun diplomalarının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi hukuksuz ve geçersizdir." şeklinde görüş belirtti.

İmamoğlu'nun Durumu ve Hukuksuzluk İddiaları

Çetin, "Hukuka aykırı bu durum yetmemiş gibi, partisi ön seçim yapacağı günün bir gün öncesinde İmamoğlu gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı." diyerek eleştirilerini sürdürdü. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na da atıfta bulunarak, tutuklamanın bir ceza değil, bir tedbir olduğunu vurguladı: "İmamoğlu'nun tanındığı, yeri ve görevi belli olduğu için kaçmayacağını savunuyoruz."

Demokratik Hukuk Devleti Vurgusu

Çetin, TBMM'nin geçmiş dönem başkanları olarak, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti olma niteliğinin daha fazla zedelenmemesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi. Çetin konuşmasını, "hukukun hakim kılınması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması" gerekliliği üzerinde yoğunlaştırarak, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını önerdi.

Gündeme Dair Diğer Konular

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyla ilgili sorularını yanıtlayan Çetin, konunun çok iyi araştırılması ve yargı tarafından ayrıntılı incelenmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk (sağda), Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için ortak bildiri hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (solda), Hikmet Çetin ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk (sağda), Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için ortak bildiri hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır (solda), Hikmet Çetin ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.