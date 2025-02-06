Eyüp Sultan Camii'nde Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu

İstanbul'da Deprem Şehitleri İçin Mevlit Töreni

İstanbul İl Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okuttu.

Program Detayları

Öğle namazı öncesinde düzenlenen bu anlamlı programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanlığı adına Tümgeneral Hakan Tunç, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutsal Dualar ve İbadet

Mevlit programında caminin imam hatip ve müezzinleri tarafından Aşr-ı Şerif ve mevlit okundu. Ardından, depremde yaşamını yitirenler için Prof. Dr. Arpaguş tarafından dualar edildi.

Bu etkinlik, aziz şehitleri anmanın ve sevdikleriyle bir araya gelmenin önemini vurgularken, toplumsal dayanışmanın da bir göstergesi oldu.

İstanbul İl Müftülüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutulup, dualar edildi. Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ile bazı vatandaşlar katıldı.

İstanbul İl Müftülüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutulup, dualar edildi. Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ile bazı vatandaşlar katıldı.