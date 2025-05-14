Farmakolog Prof. Dr. Coşkun Usta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, Antalya'da hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 58 yaşındaki Usta, Kovid-19 sürecindeki önemli çalışmalarıyla tanınıyordu.

Cenazesi, Tıp Fakültesi Dekanlık binasında düzenlenen veda töreninin ardından Kurşunlu Mezarlığı’na defnedildi. Törene katılan aile, arkadaş, meslektaş ve öğrencileri duygusal anlar yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı konuşmada, “Acı bir kayıp yaşıyoruz. Bir enfeksiyon nedeni ile kaybettik ama çok sağlıklı bir insandı. Ne yazık ki beklenmedik bir hızla aramızdan ayrıldı.” dedi.

Tıbbi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise Usta'nın 20 yıllık akademik kariyerine vurgu yaptı ve onun unutulmaz izler bıraktığını belirtti.

Usta’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döken Prof. Dr. Semra Usta, ağabeyinin daima sağlıklı yaşama adandığını ve bilgi paylaşımını çok sevdiğini dile getirdi.

Antalya'da hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta'nın cenazesi, toprağa verildi. Enfeksiyon sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Usta için Tıp Fakültesi Dekanlık binasında veda töreni düzenlendi. Törende, Usta'nın eşi Çiğdem (solda) ve kardeşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta (sağda), gözyaşı döktü.

Antalya'da hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta'nın cenazesi, toprağa verildi. Enfeksiyon sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Usta için Tıp Fakültesi Dekanlık binasında veda töreni düzenlendi. Törende, Usta'nın eşi Çiğdem (solda) ve kardeşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta (sağda), gözyaşı döktü.