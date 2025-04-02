Fas'ta Gazze'ye Destek İçin 30 Şehirde Gösteri

Fas'ta, Fas Destek ve Zafer Girişimi önderliğinde son 3 günde 30 şehirde Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına karşı büyük destek gösterileri düzenlendi. Bu etkinlikler, Filistin halkının ve topraklarının savunulmasının yanı sıra, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail'in uyguladığı soykırımın kınanması amacıyla gerçekleşti.

Gösterilere başkent Rabat, Tanca, Tetuan, Kazablanka gibi birçok şehir ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde, Fas'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasının bozulması için ses yükseltildi.

İsrail'in Saldırıları ve Yükselen Kayıplar

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılardan itibaren, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi ve 2 bin 542'den fazla kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana ise, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralı sayısı ise 114 bin 583'e ulaştı. İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini belirterek, Hamas'a karşı 'artan askeri güçle' hareket edeceğini duyurdu.

Hamas’ın Tepkisi

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese aracılık eden ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını bildirdi. Bu durum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşiyor.