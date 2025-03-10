Fas ve Fransa Terörle Mücadelede İş Birliğini Güçlendiriyor

Fas ve Fransa, terörle mücadele alanında ortak bir bildiri imzalayarak iş birliğini artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:40
Fas ve Fransa Terörle Mücadelede İş Birliğini Güçlendiriyor

Fas ve Fransa İş Birliğini Güçlendiriyor

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi ile Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin, terör ve organize suçla mücadele amacıyla önemli bir ortak bildiriye imza attı. İmza töreni, Rabat’ta gerçekleşti ve bu adım, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız ve Fas makamlarının terörizm ve organize suçla mücadele konusunu stratejik bir öncelik haline getirdiği belirtildi. Ortak bildirinin, bu tehditlere karşı etkin bir iş birliği sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı.

Ortak Hedefler ve Eğitimler

İmza edilen bildiri ile, hukuk ve yargı alanında iş birliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede iki ülkenin, adalet sistemini modernize etmeyi, eğitim ve idari yönetim konularında ortak çalışma programları geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi. Ayrıca, adalet sektöründe uzmanlık ve deneyim paylaşımının da artırılacağı belirtildi.

Fransız Bakan Darmanin, Fas ziyaretini bugün tamamlayacak. Öte yandan, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ekim ayında gerçekleştirdiği Fas ziyareti sonrasında, iki ülke arasındaki üst düzey temasların artış gösterdiği ve birçok yeni anlaşmanın imzalandığı gözlemleniyor.

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