Fatih Camii'ndeki imam saldırısının detayları ortaya çıktı

Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Camide slogan atarak gürültü yapan Ö.S., Cami İmamı Galip Usta ve camide bulunan Bilal Erdem tarafından uyarıldı. Ancak Ö.S., bıçağıyla saldırarak ikisini de yaraladı. Yaralılar hastaneye götürüldü, durumları kritik.

Fatih Camii'ndeki imam saldırısının detayları ortaya çıktı
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Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve bir cemaat üyesi ağır yaralı. Dün akşam namazı sonrası camide slogan atan bir şüpheli, imamı boğazından ve iki yerinden bıçakladı. Cemaat üyesi de saldırganın bıçağından nasibini aldı. Saldırgan yakalandı, yaralılar hastanede tedavi altında. 

Olay Fatih Camii'nde akşam namazı sırasında yaşandı. Camiye gelen ve akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ö.S., cami içinde slogan atıp rahatsızlık verdi. "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ö.S., özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Olay, saat 19.15 civarında gerçekleşti.

İmam Galip Usta ve hafızlık talebesi Bilal Erdem, camide bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, namazdan sonra imam odasına girip konuşmak istediğini söyledi. İmam Usta ve Bilal Erdem, saldırganı sakinleştirmeye çalışırken bıçaklandı.

Polis ve sağlık ekipleri, camide bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine geldi. Bıçaklanan imam Galip Usta ve hafızlık talebesi Bilal Erdem, olay yerinde ilk yardım yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Saldırgan Ö.S. ise polis tarafından yakalandı. Yaralıların durumu kritik.

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