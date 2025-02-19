Fethiye'de Pansiyonlarda Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Denetimler Sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda yürütülen denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Bu başarılı operasyonda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri etkin bir çalışma gerçekleştirerek dikkat çekti.

Pansiyonlarda Gerçekleştirilen Denetim Detayları

Pansiyonlarda, 50 personel ile yapılan bu denetimlerde, çeşitli uyruklardan gelen düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda, yakalanan düzensiz göçmenler, görevliler tarafından gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Toplum Güvenliği İçin Önemli Adım

Bu tür denetimlerin, il genelinde düzenli olarak sürdürüleceği ve düzensiz göçle mücadelede kararlılığın artacağı belirtildi. Fethiye'de gerçekleştirilen bu denetim, yerel halkın huzurunu sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.