Fethiye'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye'deki Korkunç Kaza
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, 48 FT 118 plakalı otomobilin Erdoğan Kacael yönetiminde Fethiye-Antalya kara yolunun Esenköy Kavşağı'nda, Mustafa A. tarafından sürülen 07 AZT 654 plakalı minibüs ile çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaza Anı ve Müdahale
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Kacael'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, itfaiye ekibi otomobilden cesedi çıkardı.
Cenaze ve Soruşturma
Kaza sonucu hayatını kaybeden Erdoğan Kacael'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Minibüs sürücüsü Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.