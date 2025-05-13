Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Alman Pilot Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık bir alana düşen Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Volker Gerhard Wagner, hayatını kaybetti.

İlçeye tatil için gelen 81 yaşındaki Wagner, yamaç paraşütü yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından tekli (single) atlayış yapan Wagner, kısa bir süre sonra kayalık alana düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma timi, Wagner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alman turistin cesedi, sedyeyle kara yoluna kadar taşındı ve Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.