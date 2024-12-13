FETÖ Finans Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana Merkezli FETÖ Operasyonu: Tutuklamalar Gerçekleşti

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Adana, İstanbul ve Manisa'da gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Adli Süreç Başladı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınanlar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından incelendi. Bu süreçte, M.Y, S.T. ve eşi H.T. dahil olmak üzere toplamda 8 sanık tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütsel Faaliyetler Tespit Edildi

Operasyon kapsamında elde edilen bilgilere göre, M.Y, medikal firması adı altında örgütsel toplantılar yaparak bu ağın finansmanını sağladı. Bunun yanı sıra, S.T. ve eşi H.T., daha önce FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına kaçış girişimleri engellendi.

S.T'nin, öğretmenlikten ihraç olduğu ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda adreslerde yapılan aramalarda, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ tarafından Almanya'dan Adana'ya para gönderildiği de belirlendi.