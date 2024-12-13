DOLAR
34,93 -0,18%
EURO
36,7 -0,22%
ALTIN
2.981,83 0,92%
BITCOIN
3.543.350,54 -1,66%

FETÖ Finans Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda önemli belgeler ve döviz ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:56
FETÖ Finans Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Adana Merkezli FETÖ Operasyonu: Tutuklamalar Gerçekleşti

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Adana, İstanbul ve Manisa'da gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Adli Süreç Başladı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınanlar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından incelendi. Bu süreçte, M.Y, S.T. ve eşi H.T. dahil olmak üzere toplamda 8 sanık tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütsel Faaliyetler Tespit Edildi

Operasyon kapsamında elde edilen bilgilere göre, M.Y, medikal firması adı altında örgütsel toplantılar yaparak bu ağın finansmanını sağladı. Bunun yanı sıra, S.T. ve eşi H.T., daha önce FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına kaçış girişimleri engellendi.

S.T'nin, öğretmenlikten ihraç olduğu ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda adreslerde yapılan aramalarda, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ tarafından Almanya'dan Adana'ya para gönderildiği de belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' Birincisi Türkiye'nin
2
Bakan Fidan’dan Esed Açıklaması: Minimum Can Kaybı Hedefi
3
İsrail'in Lübnan ile Ateşkes İhlalleri 17. Gününde 5 Kez Gerçekleşti
4
Nancy Pelosi Lüksemburg'da Düşerek Yaralandı
5
Güler: Suriye'de Fırsat Penceresi Açıldı, Uluslararası Camia İsrail'e Sessiz Kalmamalı
6
Giresun'da Kaldırımda Düşen 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
7
Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Tutuklama

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç