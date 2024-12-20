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Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsraillilere Cami Ateşi Tepkisi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da bir caminin ateşe verilmesini kınayarak, bu eylemi ırkçı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:47
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsraillilere Cami Ateşi Tepkisi

İsraillilerin Marda Köyü'ndeki Camiye Saldırısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada, Marda köyündeki Birru’l Valideyn Camisi'nin, Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup tarafından ateşe verildiği bildirildi.

Açıklama ve Tepkiler

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerden bir grubun, Selfit'in kuzeyinde yer alan Marda köyü camisini ateşe vermeleri ve duvarlarına da Arap düşmanlığını içeren sloganlar çizmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu saldırıların ırkçı bir eylem olduğu vurgulandı.

Politiğe Dair Eleştiriler

Açıklamada, söz konusu camiye yapılan saldırının, İsrail'de iktidar olan aşırı sağcıların Filistin halkına yönelik geniş çaplı tahriklerinin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi. Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, silahlı İsrailli gaspçı milislerin Filistinlilere karşı sistematik suçlarını desteklediği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Filistin halkını bu tür saldırılara karşı korumasını talep etti. Olayın ardından, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere 822 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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